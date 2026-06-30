Incendio boschivoa Varges – mobilitati otto velivoli e 147 vigili del fuoco.

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Otto velivoli e 147 vigili del fuoco sono stati mobilitati per combattere un incendio boschivo che sta divampando in una zona boschiva a Varges, nel comune di Murça, nel distretto di Vila Real, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile.

Secondo il sito web dell’Autorità nazionale per le emergenze e la protezione civile (ANEPC), l’allarme incendio è stato dato alle 12:51 e alle 15:50 sono stati mobilitati 147 vigili del fuoco, supportati da 38 veicoli e otto velivoli, per domare le fiamme.

L’incendio si sta sviluppando in una zona boschiva a Varges, nella parrocchia di Noura e Palheiros, e, secondo le informazioni raccolte dall’agenzia da fonti locali, al momento non ci sono villaggi a rischio.

https://www.theportugalnews.com/news/2026-06-30/wildfire-mobilises-eight-aircraft-and-147-firefighters-in-portugal/1048088