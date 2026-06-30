Incendio di sterpaglie e di un campo di grano: le fiamme lambiscono due case coloniche

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VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenenuti in contrada San Lorenzo, a Filottrano, per un incendio che ha interessato sterpaglie e un campo di grano. Le fiamme, particolarmente aggressive, hanno pericolosamente lambito due case coloniche.

Sul posto hanno operato le squadre dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Osimo e di Jesi, e della sede centrale di Ancona con tre autobotti e due mezzi 4×4 adibiti allo spegnimento di incendi di vegetazione. L’intervento delle squadre ha consentito di contenere e circoscrivere le fiamme, evitandone un’ulteriore propagazione.

Per fortuna non si registrano persone coinvolte.