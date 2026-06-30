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Civitavecchia – Incendio nella notte alla caserma Stegher di Civitavecchia, dove un magazzino è stato completamente avvolto dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 23,30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Bonifazi con l’equipaggio della 17A, chiamati a domare il rogo sviluppatosi in un locale situato sul lato di via Isonzo.

Al loro arrivo, i pompieri si sono trovati di fronte a un incendio ormai generalizzato. Le operazioni di spegnimento sono state avviate rapidamente e condotte su più fronti. A causa della grande quantità di fumo sprigionata dall’incendio, il personale ha fatto ricorso a numerosi autorespiratori.

Contemporaneamente allo spegnimento, una parte della squadra ha effettuato un’accurata ricerca all’interno dell’edificio per verificare l’eventuale presenza di persone. Una volta esclusa questa possibilità, i vigili del fuoco hanno completato le operazioni, smassando il materiale ancora presente nel magazzino e mettendo in sicurezza l’intera area.

Non si sono, fortunatamente, registrati feriti.

https://canaledieci.it/2026/06/30/incendio-nella-caserma-dismessa-fiamme-a-civitavecchia/