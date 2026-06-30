L’Aquila assegna alloggi CASE e MAP ai Vigili del Fuoco: via libera della Giunta

Spread the love

Alcuni alloggi del Progetto CASE e MAP saranno destinati al personale dei Vigili del Fuoco in servizio presso il Comando dell’Aquila. La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione che darà una risposta concreta alle esigenze abitative del personale del Corpo, accogliendo la specifica richiesta avanzata dal Comando provinciale lo scorso aprile.

L’iniziativa nasce in un’ottica di collaborazione istituzionale per garantire il fabbisogno alloggiativo del personale in servizio, valorizzando al contempo il patrimonio immobiliare comunale.

Il provvedimento prevede l’assegnazione di un numero massimo di 10 alloggi, con la possibilità di successive integrazioni in base a future necessità, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

“Il legame tra la città dell’Aquila e i Vigili del Fuoco è indissolubile, radicato nella nostra storia recente e cementato dal valore, dal sacrificio e dall’umanità dimostrati in ogni momento emergenziale e nella successiva ricostruzione. Un rapporto destinato a rafforzarsi ulteriormente con la realizzazione all’Aquila del nuovo polo nazionale di formazione del Corpo. Questa Amministrazione ha il dovere non solo di ricordare, ma di sostenere concretamente chi vigila ogni giorno sulla sicurezza dei nostri concittadini – hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore al Patrimonio, Vito Colonna – L’accordo con il Comando dei Vigili del Fuoco rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale e ha un duplice obiettivo: da un lato offrire accoglienza e supporto logistico alle donne e agli uomini del Corpo che operano quotidianamente per la sicurezza della nostra comunità, dall’altro garantire una gestione efficiente e finanziariamente sostenibile del patrimonio immobiliare del Comune”.