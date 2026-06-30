Legnano scoppia un incendio vicino a una cabina del gas la sostanza odorizzante si disperde in città e scatta l’allarme

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Legnano (Milano), 30 giugno 2026 – Stava lavorando nella zona di una cabina del gas nell’area della piazzola per la raccolta rifiuti di via Novara e una scintilla emessa dal saldatore che stava utilizzando ha provocato un incendio che ha a sua volta “liberato” una gran quantità della sostanza odorizzante solitamente utilizzata mischiata con il metano per avvertire di eventuali fughe: va fatto risalire a questo episodio l’allarme che, in tutta la zona ovest di Legnano, ha fatto sì che decine e decine di persone telefonassero nel pomeriggio di oggi chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco o della Polizia locale.

Il forte e caratteristico odore, infatti, ha fatto credere che all’origine ci fosse una perdita di gas nella rete. Tutto ha avuto inizio dopo le 16 di oggi, quando l’operaio di una ditta esterna che stava lavorando nell’area gestita da Aemme linea ambiente ha provocato involontariamente l’incendio: sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco che in breve hanno spento le fiamme riportando la situazione alla normalità.

Le fiamme alla cabina del gas hanno però fatto sì che si liberasse una gran quantità di sostanza odorizzante che ha invaso tutta la zona ovest di Legnano, arrivando fino al centro della città. A quel punto molti cittadini hanno chiamato per allertare i soccorsi semplicemente per cercare di comprendere cosa stesse accadendo: dopo circa 30 minuti anche la sostanza odorizzante non ha più fatto sentire i suoi effetti.

https://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/legnano-fuga-gas-7ecc42bf