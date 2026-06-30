Progetto Campo Scuola Piccoli vigili del fuoco per l’Umbria, Pubblicazione della graduatoria provvisoria
CORPO NAZIOONALE VIGILI DEL FUOCO
La Commissione istituita con Decreto del Direttore Regionale n. 39 del 12.06.2026, incaricata della valutazione delle domande di partecipazione al progetto Campo Scuola “Piccoli vigili del fuoco per l’Umbria”, ha completato l’esame delle istanze pervenute ed ha stilato la graduatoria riportata in allegato, ordinata secondo il numero progressivo di protocollo.
Si ricorda ai genitori dei vincitori di trasmettere entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, tramite Posta Elettronica Ordinaria (PEO) o Posta Elettronica Certificata (PEC):
- all’indirizzo camposcuolavvf@vigilfuoco.it, la comunicazione di conferma di partecipazione;
- all’indirizzocamposcuolavvf.certificazioni@vigilfuoco.it, la seguente documentazione:
- Certificato medico di idoneità alla pratica di attività ludico-motoria in corso di validità alla data di svolgimento del Campo;
- Dichiarazione di sussistenza/insussistenza di allergie o intolleranze a farmaci o alimenti di uso comune (es. celiachia), (utilizzando l’Allegato 3 del Bando di concorso).
Si ricorda che la mancata o tardiva comunicazione della conferma entro il termine indicato dei 7 giorni sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia, comportando l’esclusione automatica dal Campo Scuola.