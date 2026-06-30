mercoledì, Luglio 1, 2026
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VIDEO – Quattro persone sono rimaste intrappolate dopo il crollo di un condominio ad Atene

Il Faro
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I servizi di emergenza sono stati dispiegati sul posto per aiutare nelle operazioni di ricerca e soccorso e le immagini trasmesse dai media locali mostravano gli operai che camminavano tra le macerie alla ricerca di segni di vita.

Almeno quattro persone sono rimaste intrappolate dopo il crollo di un condominio di quattro piani nel centro di Atene, avvenuto martedì, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco greci.

https://www.euronews.com/my-europe/2026/06/30/at-least-four-trapped-after-apartment-block-collapses-in-athens-fire-brigade-says

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