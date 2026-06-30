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Momenti di paura si sono verificati nella zona di Acilia, a Roma, durante la notte, quando un ordigno è esploso all’interno di una palazzina residenziale. Secondo le prime informazioni raccolte, l’episodio è avvenuto poco prima delle 2, con una violenta deflagrazione che ha interessato l’androne dell’edificio situato in via Cosimo Rosselli. L’esplosione ha provocato la distruzione delle porte di due appartamenti al piano terra e ha arrecato danni significativi all’intero stabile.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra i residenti. Sul luogo dell’incidente, a seguito di una segnalazione, sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia di Stato e della polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari. Inoltre, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per gestire la situazione e hanno proceduto all’evacuazione di 30 persone per garantire la loro sicurezza.

Per facilitare le operazioni di messa in sicurezza dell’area e per gestire la viabilità, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, compresi i gruppi Mare, sicurezza sociale urbana e pronto intervento traffico. Una volta che i vigili del fuoco hanno dichiarato l’edificio agibile, le persone evacuate sono state autorizzate a rientrare nelle proprie abitazioni. Attualmente, le indagini sono condotte dai poliziotti del gruppo Lido per chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

https://www.romadailynews.it/cronaca-di-roma/roma-ordigno-esplode-nella-notte-in-palazzina-ad-acilia-indagini-in-corso-0952126