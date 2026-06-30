VIDEO – Incendi nella zona di esclusione di Chernobyl continuano a divampare dopo gli attacchi dei droni russi.

Spread the love

Il 25 giugno, droni russi hanno provocato incendi boschivi nella zona di esclusione di Chernobyl, in Ucraina. Le fiamme ancora attive il 29 giugno hanno richiesto un’imponente operazione di emergenza nell’area circostante il sito del peggior disastro nucleare della storia.

Più di 200 vigili del fuoco e soccorritori, supportati da circa 60 veicoli, sono stati dispiegati per domare gli incendi.

Le squadre hanno dovuto affrontare condizioni difficili a causa delle alte temperature, del terreno impervio e della difficoltà di accesso ad alcune zone in fiamme.

L’Agenzia statale ucraina per la gestione della zona di esclusione ha dichiarato che un incendio in un’area di ricerca per la conservazione della natura è stato spento, mentre proseguono le operazioni di contenimento di altri focolai.

Il tasso di dose equivalente di radiazioni gamma nella zona dell’incendio è rimasto entro i livelli di riferimento per la zona di esclusione e entro le normali fluttuazioni di fondo per il resto del paese.

La zona di esclusione circonda la centrale nucleare di Chernobyl, dove il reattore numero 4 esplose nel 1986, rilasciando materiale radioattivo su gran parte dell’Europa.

Il sito ha ripetutamente affrontato rischi durante l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, tra cui un attacco di droni russi nel febbraio 2025 che ha provocato un incendio nel rifugio di contenimento, ma non ha causato un aumento registrato dei livelli di radiazione.