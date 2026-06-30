VIDEO – Incendio in galleria, i vigili del fuoco salvano una famiglia con il cane rimasta intrappolata

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Una famiglia insieme al cane rimasta intrappolata nella sua auto è stata salvata dai vigili del fuoco durante l’incendio scoppiato nel pomeriggio di lunedì all’interno di una galleria sulla A26.

Nel tardo pomeriggio le fiamme si sono sviluppate su una vettura che percorreva la galleria ‘Massimo Risso’, nel tratto compreso tra il bivio con l’A10 e Masone. Il fumo ha velocemente invaso la galleria: all’arrivo dei vigili del fuoco, molte persone erano riuscite a mettersi in salvo mentre la famiglia, composta da quattro persone e un cane, è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo della sua autovettura.

Sono stati i vigili del fuoco a portarli in salvo, prima di iniziare le operazioni di spegnimento delle fiamme. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per ore anche a causa dei danni creati dal calore e dal fumo all’infrastruttura.

https://www.primocanale.it/cronaca/68806-incendio-in-galleria,-i-vigili-del-fuoco-salvano-una-famiglia-con-il-cane-rimasti-intrappolati.amp.html