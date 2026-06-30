VIDEO – Tre vigili del fuoco sono morti in Colorado a causa degli incendi alimentati dal caldo e dal vento che imperversano nell’ovest del paese.

Spread the love

BEAVER, Utah (AP) — Il caldo torrido e i forti venti di domenica hanno alimentato gli incendi boschivi in ​​tutto l’ovest degli Stati Uniti, dopo che tre vigili del fuoco erano morti il ​​giorno prima in Colorado mentre combattevano un incendio lungo il confine tra lo stato e lo Utah.

Il Servizio meteorologico nazionale ha affermato che le condizioni per gli incendi boschivi “rimangono critiche” in tutto il Sud-ovest, con un rischio elevato nella regione dei Four Corners, dove si incontrano Arizona, Colorado, Nuovo Messico e Utah. L’agenzia ha avvertito del “comportamento estremo degli incendi” lungo il confine tra Utah e Colorado, dove “è probabile una rapida propagazione degli incendi”.

Sabato, i vigili del fuoco sono morti e due di loro hanno riportato ustioni quando sono stati travolti dalle fiamme di un incendio che si propagava rapidamente. Stavano utilizzando rifugi di protezione d’emergenza durante il cosiddetto “burnover”, ovvero quando un incendio si estende e blocca tutte le vie di fuga, nella contea di Mesa, ha dichiarato il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti.

Lavoravano per il Servizio antincendio forestale degli Stati Uniti e per il Servizio forestale degli Stati Uniti e facevano parte di una risposta interagenzie agli incendi di Knowles e Gore, che si sono uniti ad altri incendi per formare l’incendio di Snyder. Finora, sono andati in fumo circa 114 chilometri quadrati.

Il Wildland Fire Service, creato all’inizio di quest’anno per razionalizzare le operazioni antincendio sui terreni pubblici, ha dichiarato in un comunicato di essere “unito” al Servizio Forestale nel dolore e “nel nostro incrollabile sostegno ai cari rimasti”.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Mesa ha chiesto alla popolazione di evacuare le zone potenzialmente interessate dall’incendio e di attivare l’irrigazione per saturare il terreno. Sabato, il Bureau of Land Management (Ufficio federale per la gestione del territorio) ha chiuso al pubblico l’accesso ai terreni di sua competenza nelle vicinanze.

https://www.yahoo.com/news/weather-news/articles/dry-windy-conditions-fuel-explosive-030255123.html?guccounter=