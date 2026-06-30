VIDEO – Un incendio in un impianto petrolchimico nell’India orientale ha causato almeno 30 feriti.

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Almeno 30 persone sono rimaste ferite, di cui 14 con gravi ustioni, a seguito di un vasto incendio scoppiato nelle prime ore del 30 giugno in un impianto petrolchimico nello stato indiano del Bengala Occidentale, nell’est del paese. Lo hanno riferito le autorità.

L’incendio è scoppiato presso l’impianto petrolchimico di Haldia nel distretto di East Midnapore a seguito di una presunta rottura in una conduttura di nafta, che si è incendiata e propagata nella zona,Calibro.Azrapporti permedia indiani.

Secondo quanto riferito dai funzionari dell’ospedale, i feriti sono stati inizialmente trasportati all’ospedale sub-distrettuale di Haldia, prima che quelli in condizioni critiche venissero trasferiti all’ospedale distrettuale di Tamluk. Sei dei pazienti più gravemente feriti sono stati successivamente trasferiti in ospedali di Calcutta per cure specialistiche.

Dodici autopompe sono state inviate sul posto, dove i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per domare le fiamme. Alti ufficiali di polizia e funzionari dell’amministrazione distrettuale hanno supervisionato le operazioni di soccorso e di spegnimento.

Secondo i residenti locali, l’incidente è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino, poco dopo un fulmine. I testimoni hanno riferito che la conduttura ha preso fuoco in pochi istanti e diverse persone che si trovavano all’esterno in quel momento hanno riportato ustioni.

Le autorità non hanno confermato se il fulmine abbia causato la rottura dell’oleodotto. La polizia e la Haldia Petrochemicals hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente.

L’incendio ha anche causato disagi ai servizi ferroviari nella zona. Le autorità hanno sospeso la circolazione dei treni tra Haldia e Durgachak, con la cancellazione o la parziale interruzione di diverse corse locali. Si prevede che i servizi ferroviari riprendano una volta completati i lavori di riparazione.