mercoledì, Luglio 1, 2026
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VIDEO – Venezuela, bambino di 12 anni estratto vivo a La Guaira dopo 5 giorni dal sisma

Il Faro
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Un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di lunedì, cinque giorni dopo il sisma che ha colpito il Venezuela.

Lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana in una nota: «Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos, un bambino di 12 anni, che era rimasto bloccato sotto i detriti nel settore di Macuto, a la Guaira».

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