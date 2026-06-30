VIDEO – Yacht in fiamme a quattro miglia dalla costa – tutti salvi

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VENEZIA – Momenti di paura nel pomeriggio per un incendio a bordo di un’imbarcazione nel litorale di Cavallino a circa quattro miglia dalla costa. La tempestività dei soccorsi ha permesso di evitare il peggio. || Prima lo scoppio di un’esplosione, poi una fitta colonna di fumo visibile anche a parecchi chilometri di distanza.

Attimi di terrore nel pomeriggio per un incendio che è divampato a bordo di uno yacht di circa 15 metri al largo del litorale di Cavallino Treporti, davanti alla spiaggia di Ca’ Ballarin, a circa 4 miglia di distanza dalla costa. Il decisivo intervento del conducente di una piccola imbarcazione da diporto, è riuscito a mettere in salvo i due occupanti a bordo e un cane, illesi, prima che le fiamme prendessero il sopravvento.

Paura anche perché a bordo c’era una bombola di gas che ha innescato l’esplosione ma tutto si è risolto fortunatamente per il meglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con i sommozzatori da Vicenza, personale della Capitaneria di porto e del Suem “118”. Ma tutto si è risolto per il meglio senza feriti. (Servizio di Lorenzo Mayer)

https://antennatre.medianordest.it/182409/venezia-yacht-in-fiamme-a-quattro-miglia-dalla-costa-tutti-salvi-2/