Spread the love

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo via Maremmana, in località Passerano, nel territorio comunale di Gallicano nel Lazio, dove una donna di circa 30 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un violento scontro frontale tra una Fiat 500 e un pick-up.

L’allarme è scattato intorno alle 12, quando la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha disposto l’intervento della squadra 24/A del distaccamento di Palestrina.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato la conducente della Fiat 500 incastrata all’interno dell’abitacolo a causa della violenza dell’impatto. Dopo un delicato intervento di estricazione, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Considerata la gravità delle sue condizioni, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento della ferita in codice rosso presso un ospedale della Capitale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente via Maremmana per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno portato al violento scontro frontale tra i due veicoli.

https://www.castellinotizie.it/2026/06/30/violento-incidente-frontale-lungo-via-maremmana-30enne-estratta-dalle-lamiere-dai-vigili-del-fuoco-di-palestrina-gallicano/amp/