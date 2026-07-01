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VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Questo pomeriggio alle ore 13:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza sono intervenuti presso la Stazione ferroviaria di Fuscaldo a seguito della segnalazione relativa all’apertura di una botola di una cisterna contenente acido solforico, posizionata su un convoglio merci.

Sul posto sono giunte le squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paola e il personale specializzato del Nucleo NBCR del Comando di Cosenza, che hanno effettuato le verifiche tecniche e strumentali necessarie per accertare le condizioni di sicurezza della cisterna e del convoglio ferroviario.

A seguito degli accertamenti, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla chiusura della botola e alla messa in sicurezza della cisterna. L’intervento ha consentito al Responsabile RFI di procedere alla riapertura al traffico del binario, precedentemente chiuso in via precauzionale.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Ferroviaria.