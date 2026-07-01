mercoledì, Luglio 1, 2026
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Chies d’Alpago, due cuccioli di cane abbandonati salvati dai Vigili del Fuoco

Il Faro
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Due cuccioli di cane abbandonati, uno dei quali intrappolato in un pozzetto profondo circa due metri: è lo scenario che si sono trovati di fronte i Vigili del Fuoco intervenuti nella mattinata di oggi in località Cava Marera, nel comune di Chies d’Alpago, dopo la segnalazione del gestore di un vicino agriturismo.

L’allarme è scattato intorno alle 8:15. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Belluno, che ha individuato i due animali. Per raggiungere il cucciolo caduto nel pozzetto, gli operatori si sono calati utilizzando uno spezzone di scala, riuscendo a recuperarlo in sicurezza.

Entrambi i cuccioli sono apparsi in buone condizioni e sono stati affidati temporaneamente al gestore dell’agriturismo, in attesa del trasferimento al canile sanitario competente per gli accertamenti del caso.

https://www.radioclub103.it/2026/07/01/chies-dalpago-due-cuccioli-di-cane-abbandonati-salvati-dai-vigili-del-fuoco-audio-e-video/

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