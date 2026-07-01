mercoledì, Luglio 1, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio sviluppatosi all’interno di una villetta.

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, sono intervenute intorno alle ore 12:20 nel comune di Falerna Marina, in località Contrada Schipani, lungo la SS18, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di una villetta.

Giunte sul posto, le squadre hanno accertato che le fiamme avevano già interessato completamente il primo piano dell’abitazione e parzialmente il secondo piano, provvedendo all’immediato spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’intera struttura.

La famiglia residente, composta da quattro persone, è stata evacuata. Una di esse è stata affidata alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del SUEM 118. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio

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