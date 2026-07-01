Intervista a Giorgio Bianchi, presidente di Perla in Rete

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GIORGIO G. BOTTARI

Il network di imprenditori di Santa Marinella “La Perla del Tirreno”

Giorgio Bianchi, titolare a Santa Marinella del Borghetto Bistrot e Hotel Il Borghetto, è il presidente di Perla in Rete. Questo network è attivo dal 2025 e conta circa 50 membri in crescita, principalmente artigiani e commercianti.

Perché è importante fare rete a Santa Marinella?

Con la nostra rete supportiamo concretamente lo sviluppo delle imprese locali e la valorizzazione del territorio di Santa Marinella. E poiché l’unione fa la forza, Perla in Rete rappresenterà sempre meglio un valido punto di riferimento verso la pubblica amministrazione locale.

Quale supporto offre Perla in Rete alle imprese locali?

Oltre al suddetto ruolo verso la P.A., diamo assistenza nella gestione dei bandi europei, nazionali e regionali e offriamo gratuitamente una vetrina online per i membri. Tra i nostri servizi ci sono le iscrizioni a CONFCOMMERCIO, FIPE e CNA.

Di quali attività siete stati protagonisti?

Abbiamo avviato le nostre attività con la festa di San Giuseppe patrono di Santa Marinella e organizzato l’incontro con i sindaci, che hanno garantito il coinvolgimento delle imprese nella programmazione turistica. Alcuni membri hanno partecipato all’evento di presentazione del progetto Civitavecchia Excellence il 27 maggio sulla nave MSC Grandiosa, con l’obiettivo di offrire al turismo croceristico proposte del territorio locale. Stiamo progettando Santa Marinella Excellence.