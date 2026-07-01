Le sirene, i colleghi e gli amici di sempre: l’ultimo saluto al Vigile del Fuoco Angelo Lomonaco
VENARIA-TORINO – Quando il feretro è uscito dalla chiesa della parrocchia Maria della Pace di Torino, portato in spalle dai “suoi ragazzi” di Venaria Reale, sui mezzi dei Vigili del Fuoco presenti in corso Giulio Cesare sono state attivate le sirene di emergenza.
Poi un lungo e interminabile applauso, prima che la bara di Angelo Lomonaco, storico capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Venaria Reale, venisse posizionata sul carro funebre, in partenza per il viaggio verso il tempio di Piscina per il rito della cremazione.
Sopra al feretro c’era il suo casco rosso, elemento distintivo di chi aveva l’arduo compito di comandare una squadra o il distaccamento. Accanto, a proteggerlo, c’erano loro, i “suoi ragazzi”, che non l’hanno lasciato solo neanche un secondo.
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