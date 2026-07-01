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A Milano il maltempo ha impegnato i vigili del fuoco con 240 chiamate per alberi pericolanti, piante sradicate, cartelli instabili e scantinati allagati.

L’ondata di pioggia e vento si è abbattuta sul capoluogo e sulla cintura urbana dalle 15 di oggi. In poche ore il centralino del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano, in via Messina, ha ricevuto circa 240 richieste di intervento.

Sono state mobilitate tutte le squadre della sede centrale e dei quattro distaccamenti cittadini. Le criticità principali riguardano alberi resi pericolanti dal vento, piante sradicate, cartellonistica a rischio caduta e locali interrati invasi dall’acqua.

https://www.cronacaossona.com/2026/07/01/milano-maltempo-e-vento-forte-240-chiamate-ai-vigili-del-fuoco/