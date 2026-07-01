mercoledì, Luglio 1, 2026
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Sacerdote scivola nel lago: le suore lo ritrovano morto

Il Faro
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Mentre stava scendendo dalla scaletta della spiaggetta privata per fare un bagno è stato sorpreso da un improvviso malore. È scivolato in acqua adagiandosi sul fondale del lago in quel punto poco profondo. Quando il suo corpo è stato scorto dai bagnanti e dalle suore che gestiscono la struttura vacanze Villa Maria Elisabetta era già morto.

La tragedia costata la vita a un sacerdote di 89 anni, don Giuseppe Degli Agosti, originario della provincia di Crema è avvenuta ieri pomeriggio a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del Garda.

L’allarme alla sala operativa della Guardia Costiera di Salò è stato lanciato da altri ospiti e dalle suore che gestiscono la struttura che dal parco hanno scorto il corpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari: per l’anziano turista non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre alla Guardia Costiera e ai sanitari, sono accorsi anche i Vigili del Fuoco del presidio di Salò e una pattuglia dei Carabinieri di Maderno.

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