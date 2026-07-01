Tromba d’aria a Ventimiglia, scoperchiato il tetto di una scuola. Il vento fa cadere alcune impalcature a Genova.

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Ventimiglia – Il tetto della scuola elementare di Nervia, istituto comprensivo 2 Cavour, è stato scoperchiato da una tromba d’aria che si è abbattuta questo pomeriggio nella città di confine. In corso il sopralluogo del Comune con l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della struttura.

I vigili del fuoco sono intervenuti su diverse chiamate di soccorso, a causa del forte vento che ha interessato la zona intorno alle 17. Oltre alla scuola, un altro edificio ha subito danni al tetto. Rimossi rami di alberi che sono precipitati sulle strade e alcuni pali pericolanti.

Circolazione ferroviaria interrotta tra Taggia e Ventimiglia per un controllo sulla linea aerea interessata dalla presenza di un telone strappato via dal vento e arrivato forse dalla vicina spiaggia. A causa della chiusura della tratta tre Regionali e un Intercity hanno accumulato ritardi in entrambe le direzioni.

E il vento ha soffiato con raffiche vicine agli 80 km orari nella zona del Monte Maure, a Ventimiglia, dove è presente una centralina di rilevamento di Arpal. Record di precipitazioni nel pomeriggio ad Apricale, nell’entroterra intemelio, dove sono caduti 39.6 mm di pioggia in un’ora, con una cumulata di 160 mm. Grandinate in città a Ventimiglia e in diverse zone dell’entroterra di Ponente.

https://www.ilsecoloxix.it/liguria/2026/07/01/news/vento_grandine_crolli_danni-15676974