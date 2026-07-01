VIDEO – Frana a Trabuchello: isolati quattro paesi.

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Dalle prime immagini circolate sui social si vede il corso d’acqua in forte piena, con acqua e detriti che scendono con violenza a ridosso dell’area. La segnalazione riguarda una frana verificatasi nella zona, già monitorata in passato per episodi legati al maltempo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati a verificare la situazione e a mettere in sicurezza l’area. Le condizioni meteo, con pioggia intensa e il rapido ingrossamento del torrente, hanno reso necessario un controllo immediato.

Al momento non risultano informazioni ufficiali su eventuali feriti o danni a persone. La situazione resta in fase di verifica da parte dei soccorritori e degli enti competenti.

https://valbrembanaweb.com/frana-a-trabuchello-isolati-alcuni-paesi-intervento-dei-vigili-del-fuoco-video/