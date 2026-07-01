VIDEO – incendio di vaste proporzioni distrugge un edificio scolastico elementare delle scuole pubbliche di Milwaukee.

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Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto una scuola elementare di Milwaukee nelle prime ore di martedì mattina.

Oltre 100 vigili del fuoco hanno combattuto per ore contro il vasto incendio che ha colpito la Lincoln Avenue School, nella zona sud della città, in condizioni di caldo opprimente.

L’edificio di 109 anni situato al 1817 W. Lincoln Ave. non era dotato di impianti antincendio a sprinkler né di allarmi antincendio funzionanti, ha affermato Lipski.

Dopo aver combattuto contro l’incendio per circa 40 minuti dall’interno dell’edificio, il comandante dei vigili del fuoco ha fatto evacuare tutti. Lipski ha affermato che non avrebbe rischiato vite umane per salvare un edificio vuoto.