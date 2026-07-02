AI e lavoro: il rischio del corto circuito economico

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GIUSEPPE ROTUNDO

L’intelligenza artificiale non è più una previsione futuristica. È già dentro aziende, uffici, call center, studi professionali, reparti marketing e processi amministrativi.

E la domanda che molti manager iniziano a porsi non è più “arriverà?”, ma “quanto cambierà il lavoro umano e in quanto tempo?”. Secondo la maggior parte delle analisi internazionali, l’impatto più forte dell’AI sul mercato del lavoro si vedrà tra i prossimi 5 e 15 anni. Non tanto con la sparizione improvvisa di intere professioni, quanto con una progressiva riduzione del numero di persone necessarie per svolgere determinate attività. Soprattutto quelle ripetitive, standardizzabili e cognitive di medio livello. Il punto, però, è un altro. Ed è probabilmente il vero nodo economico dei prossimi anni.

Se le imprese utilizzeranno l’AI per ridurre il costo del lavoro, aumentare la produttività e migliorare i margini, cosa accadrà quando una parte crescente di lavoratori perderà reddito, potere d’acquisto o stabilità economica? Perché il capitalismo funziona solo se qualcuno compra. Henry Ford, oltre un secolo fa, aumentò gli stipendi dei suoi operai anche per permettere loro di acquistare le automobili che produceva. Oggi il rischio è l’opposto: aziende sempre più efficienti ma consumatori sempre più fragili. È il possibile “corto circuito” dell’economia automatizzata. Le imprese producono di più, più velocemente e con meno persone.

Ma se la ricchezza si concentra solo in chi possiede tecnologia, piattaforme e capitale, il mercato rischia di restringersi. Perché senza una classe media forte non esiste domanda stabile. Per questo il vero tema non sarà solo tecnologico, ma sociale e manageriale. Serviranno nuove competenze, riqualificazione continua, modelli organizzativi ibridi e probabilmente anche nuove forme di redistribuzione economica. Una società composta da pochi produttori ricchi e milioni di consumatori impoveriti non è un modello sostenibile. Né economicamente, né socialmente. La vera sfida, quindi, non sarà fermare l’intelligenza artificiale. Sarà evitare che l’efficienza economica distrugga quello stesso mercato che dovrebbe alimentare.