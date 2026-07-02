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Auto esce di strada sulla Presicce-Acquarica e si schianta contro un albero: morto un 46enne

Il Faro
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ncidente mortale sulla Presicce-Acquarica: nella tarda serata di ieri, 1 luglio, un 46enne è morto dopo essere uscito di strada a bordo della sua Fiat Grande Punto, lungo la statale 274.

L’auto si è schiantata contro un grosso albero: il conducente si chiamava Pier Paolo Pellegrino, residente a Cutrofiano, ed era l’unico occupante del veicolo.

L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Tricase, Specchia e Presicce, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/2037885/auto-esce-di-strada-sulla-presicce-acquarica-e-si-schianta-contro-un-albero-morto-un-46enne.html

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