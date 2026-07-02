Spread the love

Non solo interventi di soccorso e tutela della sicurezza, ma anche un gesto concreto di solidarietà a favore della comunità. Nelle giornate del 23 e 24 giugno, il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, in collaborazione con l’Associazione Donatori Sangue di Trieste, ha partecipato a una donazione collettiva di sangue ed emoderivati presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Maggiore.

Un’iniziativa che si rinnova nel tempo – L’appuntamento rappresenta una tradizione che negli anni è stata riproposta con continuità e che continua a raccogliere un’importante adesione da parte del personale del Corpo. L’obiettivo è offrire un contributo concreto alle scorte di sangue ed emoderivati, particolarmente preziose durante il periodo estivo, quando le necessità degli ospedali aumentano e le donazioni tendono fisiologicamente a diminuire.

https://www.triestecafe.it/cronaca/estate-e-carenza-di-sangue-i-vigili-del-fuoco-di-trieste-rispondono-con-una-donazione-collettiva-2026-07-02