Francia, incendio sui Pirenei – 3.000 persone evacuate, campeggiatori tratti in salvo via mare
Nel primo pomeriggio di giovedì 2 luglio, oltre cento vigili del fuoco sono stati mobilitati nella cittadina di Canet-en-Roussillon per domare un vasto incendio. Ai residenti è stato consigliato di tenersi lontani dalla zona.
AGGIORNAMENTO –
L’incendio sarebbe scoppiato poco prima delle 14:00 di giovedì 2 luglio 2026 presso il campeggio Le Sainte-Marie, nella città di Sainte-Marie-la-Mer. “A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’incendio ha attraversato il fiume Têt e si è propagato ai campeggi Le Brasilia e Le Marina, nonché alla zona di Catana a Canet-en-Roussillon.”
L’incendio ha inoltre oltrepassato la strada dipartimentale RD81, che è stata chiusa al traffico.
I piani di emergenza comunali (PCS) di entrambe le località sono stati attivati intorno alle 14:00.
I residenti del campeggio di Le Sainte-Marie (250 persone) sono stati evacuati presso il municipio.
Anche gli occupanti dei due campeggi di Canet-en-Roussillon (500 persone) sono stati evacuati verso la spiaggia nord. È stato predisposto un servizio di traghetto per proseguire l’evacuazione, trasportando i campeggiatori al rifugio di Moudat.