La verdura: cotta o cruda?

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DGARDA BRIGLIADORI

Le verdure sono una fonte preziosa di vitamine, minerali e antiossidanti, ma il modo in cui vengono preparate può fare la differenza nel mantenimento dei nutrienti.

Allora meglio cotta o cruda? In realtà non esiste una risposta unica. Alcune vitamine, come la vitamina C e parte dei folati, sono sensibili al calore e tendono a ridursi con cotture troppo lunghe. Per questo verdure crude come insalate, finocchi o peperoni mantengono intatte molte delle loro proprietà.

D’altra parte, la cottura può rendere alcuni nutrienti più disponibili per l’organismo. È il caso del licopene presente nel pomodoro o del betacarotene di carote e zucca, che diventano più assimilabili dopo una cottura leggera. Si assume più betacarotene consumando una carota bollita rispetto ad una cruda: le fibre diventano più digeribili e assimilabili. Anche melanzane e zucchine oltre a pomodori verdi, crucifere, fagiolini e asparagi preservano di più i loro nutrienti se cucinati.

Il segreto sta nell’equilibrio e nella qualità della preparazione. Meglio preferire cotture brevi e delicate, come vapore, salto rapido in padella o stufatura leggera, aiuta a preservare gusto e valori nutrizionali. Evitare temperature troppo elevate o tempi eccessivi è importante per mantenere l’apporto nutritivo dell’alimento.

Alternare verdure crude e cotte durante la giornata permette di beneficiare dei diversi nutrienti e delle loro proprietà.

Più che scegliere tra crudo o cotto, la vera differenza la fa la varietà: colori, stagionalità e semplicità restano i migliori alleati del benessere quotidiano.