Lasciare andare…libera spazio anche all’Amore

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EDGARDA BRIGLIADORI

Lasciare andare vuol dire anche accettare le cose e le situazioni per come sono e liberare spazio all’Amore per ciò che è. Possiamo scegliere di lasciare andare tutto ciò che consciamente o no ci trattiene dal cambiare in meglio, lasciare andare la paura, il dubbio, il dolore, il giudizio o il pregiudizio, l’attaccamento alle cose passate presenti e future.

La vita è in costante cambiamento, offre sempre nuove opportunità per ampliare la nostra conoscenza e molto spesso ha più fantasia di noi…afferrarsi a qualcosa che non funziona potrebbe significare accontentarsi di una qualità di vita che invece potrebbe migliorare se lasciassimo che le cose scorressero in modo naturale.

Ci sentiamo più sicuri di fronte a ciò che conosciamo e quando si perde qualcosa a cui si è abituati, compaiono il timore e l’incertezza. Anche quando si tratta di abitudini nocive per il nostro benessere, come relazioni tossiche o situazioni di lavoro, di ambienti, di stile di Vita…per paura del “dopo” si resta impigliati allo stesso modo testardo di vedere le cose, in lotte senza frutti che ci rendono infelici, frustrati, perdiamo l’opportunità di lasciar entrare nella nostra vita cose nuove e migliori. solo perché sconosciute…O per mancanza di capacità di accettazione.

“Trattenere qualcosa è come trattenere il respiro. Finirai per soffocare. L’unico modo per ottenere qualunque cosa nell’universo fisico è lasciare andare.” [Deepak Chopra]