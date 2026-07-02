Mano semiamputata durante il kite surf: paura a Desenzano

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Tre kite surfer in difficoltà, uno di questi con una mano semi amputata, e una barca affondata a 50 metri dalla costa, i cui passeggeri sono stati tutti tratti in salvo. Doppia emergenza nella serata di mercoledì nelle acque antistanti il San Francesco Camping Village, sul confine tra Desenzano e Sirmione.

Erano circa le 20.30 quando il centralino del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia ha ricevuto una serie di telefonate di allarme dalla spiaggia del campeggio: le segnalazioni riguardavano alcune persone impegnate nell’attività di kite surf che faticavano a rientrare a riva, a causa delle avverse condizioni del lago.

Immediatamente la Sala operativa ha inviato sul posto l’imbarcazione Victor 61 dal distaccamento di Salò e la squadra di terra dei Volontari di Desenzano, che hanno operato in stretta sinergia con la Guardia Costiera. A supporto delle operazioni sono stati inoltre allertati l’elisoccorso di Areu e l’elicottero dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Trento, poi fatti rientrare.

In evidente stato di shock, è stato soccorso da un’ambulanza del 118.

https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/mano-semiamputata-kitr-surf-desenzano-unuye41m