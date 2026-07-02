Parlarsi per vivere meglio -Comunicare per comprendere, ascoltare per prevenire

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Molte persone parlano ma non si sentono davvero ascoltate. Questo le fa chiudere fino a sentirsi soli anche in mezzo agli altri.

Ogni anno nel mondo si tolgono la vita più di 700 mila persone, oltre 150 mila in Europa e 4 mila in Italia. Secondo i dati dell’Oms tra i più giovani, in Europa, il suicidio è la principale causa di morte, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni, la seconda in Italia dopo gli incidenti stradali. Si tratta di 400 casi al giorno, 11 nel nostro Paese.

Parlarsi per Vivere Meglio è un progetto civico e formativo di una Associazione nata nel gennaio 2025 da Marco Zompanti, un mental coach, formatore e autore con più di 20 anni di esperienza nel settore, insieme ad un team di psicologi e psicoterapeuti. Nasce con un obiettivo di diffondere l’ascolto consapevole e l’educazione al dialogo attraverso la parola e la lettura, per aiutare chi sta vivendo momenti di paura, confusione o solitudine a ritrovare fiducia in se stesso, nella vita personale, nella coppia, nella famiglia e nel lavoro. La comunicazione non solo come strumento relazionale ma una competenza che può incidere concretamente sulla qualità della vita e sulle prestazioni personali e professionali.

Il cuore del progetto è il libro “Parlarsi per Vivere Meglio”. Il 15 maggio ha avuto luogo in Piazza San Giovanni in Laterano, la presentazione dell’Associazione da parte del Presidente e fondatore Marco Zampanti e del Presidente onorario e fondatore Sua eccellenza Mons. Luca Brandolini. Presenti diversi esperti impegnati nella gestione del disagio giovanile e nello sviluppo della comunicazione consapevole.

contatti: Via Jacopa dè Settesoli 1, Roma (Trastevere) – info@parlarsiperviveremeglio.it – Tel.: 392 1682105