Ritrovato senza vita l’uomo disperso da 48 ore. Il corpo del 71enne Fiore Struzzi rinvenuto vicino alla centrale idroelettrica

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MEDUNO. Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche di Fiore Struzzi, il 71enne scomparso da martedì 30 giugno (Qui articolo) nella zona di Meduno, in provincia di Pordenone.

Dopo due giorni in cui i soccorritori hanno “battuto” a tappeto l’intera zona attorno al centro abitato, il corpo senza vita del 71enne è stato rivenuto vicino a via Marinotti, non distante dalla centrale idroelettrica.

L’uomo si era allontanato da casa e dal pomeriggio di due giorni fa si erano perse le sue tracce: i familiari, preoccupati, avevano immediatamente lanciato l’allarme.

Massiccia è stata la macchina dei soccorsi messa in campo con l’impiego di un paio di elicotteri e droni, mentre vigili del fuoco e tecnici del Soccorso Alpino hanno esplorato una vasta zona via terra, anche con l’ausilio delle unità cinofile sino al tragico rinvenimento, avvenuto attorno alle 16.30 di oggi, giovedì 2 luglio.

Le cause della morte sono al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute quando il corpo – ormai senza vita – di Fiore Struzzi è stato rinvenuto.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/ritrovato-senza-vita-luomo-disperso-da-48-ore-il-corpo-del-71enne-fiore-struzzi-rinvenuto-vicino-alla-centrale-idroelettrica