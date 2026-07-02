Uomini e donne: quante diversità! 

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KATIA DELON

Esistono delle differenze fondamentali tra uomini e donne, nell’approccio alle relazioni, alla comunicazione e alla risoluzione dei problemi, influenzate anche da fattori biologici e psicologici, tali da minarne la solidità delle unioni. Queste differenze non sempre indicano che qualcuno stia sbagliando e nemmeno indicano una superiorità dell’uno sull’altro ma possono essere una completezza.

La donna affronta i problemi nella dimensione dei sentimenti, l’uomo della ragione. Solitamente, le femmine tendono a un approccio verbale ed empatico, più emotivo mentre i maschi sono più diretti. Le prime mostrano una maggior sensibilità, tendono a cercare supporto sociale ed emotivo valorizzando la condivisione mentre gli uomini tendono a isolarsi per risolverlo.

In situazioni di tensione e momenti difficili, l’universo femminile, deve sentirsi sostenuto emotivamente condividendo fragilità e paure. A volte, la presenza di un uomo, grazie alla sua razionalità, trasmette forza e stabilità. Di natura più pragmatica, invece, è la sfera maschile che pensa di risolvere i problemi in modo più concreto e risolutivo. Per l’uomo, comunicare le proprie difficoltà è indice di debolezza e ricevere aiuti non richiesti significa che da solo non è in grado di farcela. Infatti, difficilmente accetta consigli, preferisce percepire dalla donna fiducia nelle sue capacità e solo così si rende più disponibili al dialogo.

Insomma, la differenza comportamentale e caratteriale tra uomini e donne è molto ampia ed infine, questa diversità tra i sessi è anche un’opportunità di crescita comune che arricchisce e aiuta a conoscersi meglio! Katia Delon