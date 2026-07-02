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VIDEO – Il grattacielo in fiamme all’alba di Kiev: missili e droni russi sulla capitale ucraina

Il Faro
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L’attacco, condotto con missili balistici e da crociera e droni, ha colpito tutti i 10 distretti della città, su entrambe le sponde del fiume Dnipro. Molti residenti si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e altre autorità avevano lanciato i primi avvertimenti sull’attacco.

Nel distretto di Holosiivskyi, è scoppiato un incendio sul tetto di un edificio a più piani. Nei distretti di Sviatoshynskyi e Darnytskyi, sono scoppiati incendi in alcune abitazioni e le macerie hanno intrappolato diverse persone negli edifici.

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