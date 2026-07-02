VIDEO – Incendio infuria nella vecchia centrale elettrica

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Un vasto incendio è divampato presso la centrale elettrica di Aberthaw. I vigili del fuoco del Galles del Sud hanno confermato la loro presenza sul posto, vicino a Rhoose, nella Vale of Glamorgan.

Le immagini dell’incidente mostrano colonne di fumo nero che si alzano sopra quella che era l’ultima centrale elettrica a carbone del Galles.

Ai residenti è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse.

n comunicato dei Vigili del Fuoco del Galles del Sud recita: “Siamo attualmente impegnati in un vasto incendio presso la centrale elettrica di Aberthaw, a Barry. Si consiglia ai residenti della zona di tenere porte e finestre chiuse a causa della grande quantità di fumo. Grazie per le vostre segnalazioni.”

La centrale elettrica di Aberthaw ha chiuso nel 2020 e la Cardiff Capital Region (CCR) si è impegnata ad acquistare il sito dal precedente proprietario, RWE, nel 2022 per 8 milioni di sterline. I piani per trasformarlo in un parco di energie rinnovabili erano stati rivelati anni fa.