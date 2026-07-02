Violento nubifragio su Terni, automobilista intrappolato nel sottopasso allagato di via della Pernice: salvato dai Vigili del Fuoco

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Un violento nubifragio si è abbattuto su Terni nelle prime ore della mattinata, causando allagamenti, rallentamenti alla circolazione e numerosi disagi, in particolare nella zona di Borgo Rivo. La situazione più critica si è registrata nel sottopassaggio di via della Pernice, dove un automobilista è rimasto intrappolato all’interno della propria vettura dopo essere stato sorpreso dall’improvviso innalzamento del livello dell’acqua.

Proprio mentre il livello dell’acqua aumentava, un’automobile è rimasta bloccata all’interno del sottopasso, con il conducente impossibilitato a proseguire la marcia e a uscire autonomamente dal tratto completamente allagato. La situazione ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori, chiamati a operare in condizioni rese particolarmente delicate dalla presenza dell’acqua che continuava ad accumularsi all’interno del sottopasso.

Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il sottopassaggio e prestato soccorso all’automobilista rimasto in panne.

L’intervento si è concluso con il recupero in sicurezza della persona coinvolta, che è stata fatta uscire dal veicolo e accompagnata fuori dall’area allagata senza ulteriori conseguenze.

https://umbria.tag24.it/violento-nubifragio-su-terni