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Aeroporto di Pantelleria: Enac Servizi e Vigili del Fuoco firmano la svolta logistica

Il Faro
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Il prossimo 6 luglio 2026, l’aeroporto di Pantelleria diventerà lo scenario di una svolta strategica per la sicurezza e la mobilità delle isole minori. Presso lo scalo siciliano verrà infatti firmato l’accordo ufficiale che sancisce la cessione in uso gratuito, da parte di Enac Servizi, di una serie di locali e aree riqualificate del sedime aeroportuale al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La firma, prevista per le ore quindici, vedrà il coinvolgimento dell’Amministratore Unico di Enac Servizi, Marco Trombetti, e del Direttore Centrale del Corpo, Emanuele Franculli, alla presenza dei vertici istituzionali guidati dal Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco.

Questo protocollo d’intesa mette fine a una complessa trattativa logistica che si trascinava dal 2017. Grazie alla riorganizzazione degli spazi al piano terra dell’edificio polifunzionale dello scalo, i Vigili del Fuoco potranno finalmente riunificare in un’unica base operativa sia il personale dedicato al soccorso cittadino sia gli specialisti dell’antincendio aeroportuale. La centralizzazione delle risorse permetterà di superare le storiche criticità collegate all’isolamento meteorologico dell’isola, ottimizzando la gestione dei turni e blindando la continuità territoriale dei voli e dei soccorsi in qualsiasi condizione climatica.

https://www.mobilita.news/item/27109-aeroporto-di-pantelleria-enac-servizi-e-vigili-del-fuoco-firmano-la-svolta-logistica.html

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