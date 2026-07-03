Spread the love

Una morte naturale che si è consumata nel silenzio di una vita vissuta in solitudine. È questo il quadro che emerge dopo il ritrovamento del corpo di Ornella Checchetto, la 63enne trovata senza vita nel suo appartamento di Borgo San Giovanni, a Chioggia, in provincia di Venezia, in un’abitazione che i soccorritori hanno descritto come estremamente difficile da raggiungere per la quantità degli oggetti che la donna aveva accumulato nel corso degli anni.

«La morte è naturale», spiega il sindaco Mauro Armelao, che nelle ore successive al ritrovamento ha raccolto informazioni dai residenti della zona e dagli operatori intervenuti. Il primo cittadino racconta di aver conosciuto la donna soltanto di vista: «Era una persona che vedevo ogni tanto

https://www.zazoom.it/2026-07-03/chioggia-trovata-morta-da-giorni-in-casa-accumulava-oggetti-i-vigili-del-fuoco-hanno-faticato-a-entrare/19420269