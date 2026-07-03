Francoforte operai bloccati a 240 metri sul grattacielo Commerzbank
Francoforte sul Meno (Assia) – i vigili del fuoco di Francoforte sul Meno hanno tratto in salvo due addetti alla pulizia delle facciate da una cabina di ascensore a circa 240 metri di altezza sul grattacielo della Commerzbank.
Durante l’operazione di salvataggio in quota, altri due soccorritori si sono trovati in una situazione pericolosa a causa delle forti raffiche di vento. Un verricello a batteria, utilizzato per la prima volta in questa operazione, ha svolto un ruolo cruciale nel salvataggio.