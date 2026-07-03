Fuga di gas a San Costantino Calabro, strada chiusa per consentire la messa in sicurezza

Spread the love

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti nel comune di San Costantino Calabro a seguito della segnalazione di una fuga di gas metano dalla rete di distribuzione.

La squadra operativa, prontamente giunta sul posto, ha individuato la perdita e provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata, interdicendo il traffico veicolare e pedonale lungo la Provinciale 77, nel tratto interessato dall’evento.

Le limitazioni alla circolazione sono rimaste in vigore fino al completamento delle operazioni di riparazione eseguite dai tecnici di Italgas, al termine delle quali è stato ripristinato il normale transito in condizioni di sicurezza.

https://www.informacalabria.it/fuga-gas-san-costantino-calabro/