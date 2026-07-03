Spread the love

Non si ferma l’incendio boschivo che da tre giorni sta interessando la Valsesia, nel territorio di Cravagliana, in provincia di Vercelli. Le operazioni di spegnimento e presidio sono proseguite anche oggi, mentre la situazione si è complicata con l’apertura di nuovi fronti in più punti della valle.

Il rogo principale continua a bruciare in località Saliceto, dove le fiamme hanno interessato un’area di circa 30 ettari. Sul posto sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate da varie squadre dell’Antincendio Boschivo del Piemonte.

Nelle ultime ore, però, al fronte principale si sono aggiunti altri focolai. Un nuovo fronte, di dimensioni più ridotte, si è formato nella zona di Varallo, vicino al rifugio Alpe la Res. Un terzo focolaio si è sviluppato a Cervatto e un quarto a Boccioleto.

La presenza di più fronti rende il lavoro dei soccorritori particolarmente complesso. Le squadre devono infatti presidiare aree diverse, verificare l’evoluzione delle fiamme e intervenire rapidamente per evitare che i roghi si estendano ulteriormente.

Attualmente sono operative cinque squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle attività a terra. A supporto delle operazioni stanno lavorando anche quattro Canadair, che sorvolano a rotazione l’area interessata, effettuando continui lanci d’acqua sui punti più critici.

In volo è presente anche un elicottero regionale, utilizzato sia per i giri di controllo sia per le operazioni di spegnimento. Il coordinamento tra mezzi aerei e squadre a terra è fondamentale per contenere le fiamme, soprattutto in un territorio montano e boschivo dove l’accesso può risultare difficile.

https://www.giornalelavoce.it/news/cronaca/716033/incendio-boschivo-in-valsesia-aumentano-i-fronti-canadair-in-azione-su-quattro-zone.html