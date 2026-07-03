La messa in sicurezza del patrimonio culturale nelle emergenze – convegno

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 7 luglio 2026, nell’auditorium del Parco de L’Aquila si terrà il convegno “La messa in sicurezza del patrimonio culturale nelle emergenze” che affronterà un tema di forte rilievo istituzionale: la salvaguardia del patrimonio culturale in emergenza, con particolare riferimento agli scenari post-sismici.

In un Paese come l’Italia, caratterizzato da una straordinaria concentrazione di beni storici, monumentali e architettonici, la protezione del patrimonio culturale assume un valore strategico non solo in termini conservativi, ma anche identitari, sociali ed economici.

La perdita o il danneggiamento di un bene culturale non rappresenta solo un danno materiale: significa compromettere memoria storica, identità territoriale e continuità delle comunità locali. L’Aquila costituisce in tal senso un luogo altamente simbolico, perché il sisma del 2009 ha rappresentato un punto di svolta nell’evoluzione delle tecniche di messa in sicurezza del patrimonio danneggiato.

Sarà possibile seguire dalle 9.30 il convegno in streaming al seguent link: https://www.vigilfuoco.tv/diretta-pubblica