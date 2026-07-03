sabato, Luglio 4, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Riprende l’incendio a Punta Martin: vigili del fuoco e volontari al lavoro

Il Faro
Spread the love

Alla vigilia dell’entrata in vigore dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi, vigili del fuoco e volontari dell’antincendio boschivo sono al lavoro a Punta Martin per la ripresa di un incendio.

Le fiamme, che avevano già interessato l’area nei giorni scorsi, sono tornate a bruciare la zona sulle alture del ponente genovese, sopra l ‘Acquasanta.

A causa della lontananza dalla strada, i volontari sono stati trasportati in elicottero sul fronte dell’incendio. 

Sono tanti gli interventi registrati in questi giorni, ad esempio ad Arenzano e a San Colombano Certenoli, con principi di incendio che stanno mettendo a dura prova il sistema di soccorsi provinciale.

https://www.genovatoday.it/cronaca/incendio-punta-martin.html
© GenovaToday

Potrebbe anche interessarti

Napoli – sottoscritto protocollo procura comando Vigili del Fuoco

Il Faro

Furto sulla tomba di monsignor Pigionatti, i Vigili del Fuoco: “Gesto ignobile, ma non ci fermiamo”

Il Faro

Un’autovettura è uscita di strada finendo la sua corsa in un canale artificiale.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *