Riprende l’incendio a Punta Martin: vigili del fuoco e volontari al lavoro

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Alla vigilia dell’entrata in vigore dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi, vigili del fuoco e volontari dell’antincendio boschivo sono al lavoro a Punta Martin per la ripresa di un incendio.

Le fiamme, che avevano già interessato l’area nei giorni scorsi, sono tornate a bruciare la zona sulle alture del ponente genovese, sopra l ‘Acquasanta.

A causa della lontananza dalla strada, i volontari sono stati trasportati in elicottero sul fronte dell’incendio.

Sono tanti gli interventi registrati in questi giorni, ad esempio ad Arenzano e a San Colombano Certenoli, con principi di incendio che stanno mettendo a dura prova il sistema di soccorsi provinciale.