San Donà, anziano in carrozzina scivola nel Piave: salvato da un pescatore e un’insegnante

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Un dramma sfiorato che non si è trasformato in tragedia solo grazie al pronto intervento prima di un pescatore e poi di un’insegnante. È accaduto stamane, intorno alle 6, nella golena del parco fluviale, sotto il ponte della Vittoria, nella zona del molo prospicente il chiosco.

Secondo quanto appurato, un anziano di 94 anni, con problemi di deambulazione in quanto in carrozzina elettrica, si era recato al parco fluviale. All’improvviso è scivolato in acqua, forse per essersi avvicinato troppo.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato per primo un pescatore, Giovanni Marigonda, che si trovava a una cinquantina di metri di distanza. Il pescatore è subito accorso sul posto e ha allungato verso l’anziano un guadino, lo strumento con la retina e il manico lungo usato per prendere i pesci. L’anziano è riuscito così ad agganciarsi. Mentre lo teneva forte, il pescatore ha iniziato a urlare, richiamando l’attenzione di alcune donne che stavano facendo attività ginnica in golena.

Tra queste, è accorsa la professoressa Cristina D’Antoni, che si è gettata e ha preso di forza il signore, riuscendo a issarlo sulla pedana del molo. Nel frattempo nel parco fluviale si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. I pompieri hanno completato il soccorso, aiutando a mettere l’anziano sulla barella, per essere poi trasportato in ospedale per essere visitato

https://voitg.net/2026/07/san-dona-anziano-in-carrozzina-scivola-nel-piave-salvato-da-un-pescatore-e-uninsegnante