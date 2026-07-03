Scavalcano la recinzione e si tuffano: 28enne muore nella notte a Milano, la tragedia con gli amici

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Aveva 28 anni Alfredo Arustigue Encarnacion, il ragazzo morto dopo essersi tuffato in una piscina del centro balneare Romano di Milano, in zona Piola. Ancora da chiarire le cause del decesso, se per un malore o per annegamento. Sul posto sono intervenuti Polizia, Vigili del Fuoco e 118. Inutile il trasporto al Policlinico di Milano, all’arrivo il giovane era già deceduto.

La vittima aveva origini peruviane. Si era introdotto nottetempo, intorno a mezzanotte, all’interno del centro. Quattro ragazzi, amici tutti di origine sudamericana, avrebbero scavalcato i cancelli per tuffarsi in piscina. Al vaglio degli inquirenti, che stanno ascoltando le testimonianze degli amici che hanno lanciato l’allarme, la ricostruzione dell’accaduto.

https://www.unita.it/2026/07/03/scavalcano-tuffano-muore-notte-milano-tragedia-amici/