venerdì, Luglio 3, 2026
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Vigili del fuoco

Torre Santa Susanna, i pompieri salvano bosco e pineta dal rogo

Il Faro
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In fiamme a Torre Santa Susanna circa 15 ettari di vegetazione spontanea (nella foto). Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a salvare il bosco e la pineta situata in contrada  

Le Torri. Alle operazioni di spegnimento, durate diverse ore, hanno partecipato i vigili del Fuoco del Distaccamento di Francavilla Fontana insieme ad altre squadre (in tutto quattro i mezzi impiegati). L’incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio di oggi è stato domato nel tardo pomeriggio.

https://www.antennasud.com/torre-santa-susanna-i-pompieri-salvano-bosco-e-pineta-dal-rogo/

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