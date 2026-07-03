Torre Santa Susanna, i pompieri salvano bosco e pineta dal rogo
In fiamme a Torre Santa Susanna circa 15 ettari di vegetazione spontanea (nella foto). Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a salvare il bosco e la pineta situata in contrada
Le Torri. Alle operazioni di spegnimento, durate diverse ore, hanno partecipato i vigili del Fuoco del Distaccamento di Francavilla Fontana insieme ad altre squadre (in tutto quattro i mezzi impiegati). L’incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio di oggi è stato domato nel tardo pomeriggio.
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