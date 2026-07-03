Via Amendola, 16 mezzi in fiamme e palazzi evacuati: tre sospettati fermati in poche ore

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na notte di paura nel cuore di Bologna, dove un vasto incendio ha distrutto motocicli e biciclette parcheggiati sotto il portico di via Amendola, coinvolgendo anche alcuni edifici e costringendo all’evacuazione preventiva di diversi residenti. A poche ore dai fatti, la Polizia di Stato ha individuato tre persone gravemente sospettate di essere responsabili del rogo. L’allarme è scattato intorno alle 2.10 della notte tra il 2 e il 3 luglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria insieme a cinque squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme che, in breve tempo, hanno interessato complessivamente 16 mezzi: 13 motocicli e tre biciclette.