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Il personale e gli automezzi operativi del Comando dei vigili del fuoco di Teramo stanno ancora lavorando, supportati dal personale proveniente da altri Comandi, come la squadra della Direzione Regionale dei vigili del fuoco delle Marche, abilitata al pilotaggio di droni dotati di termocamera. Si tratta di apparecchi che sorvolano la zona e monitorano in tempo reale l’evoluzione dell’incendio, in modo da fornire supporto alle decisioni operative.

Dal Comando di Napoli sono arrivati i vigili del fuoco abilitati alla conduzione di mezzi robotici cingolati radiocomandati a distanza. Questi mezzi operativi sono stati impiegati per proiettare getti di acqua ad alta pressione a ridosso della parete perimetrale ad alto rischio di collasso strutturale, consentendo di operare in sicurezza senza esporre direttamente gli operatori.

È intervenuto anche il G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale) dei vigili del fuoco dell’Aquila che ha utilizzato un escavatore cingolato dotato di pinza idraulica e frantumatrice per l’abbattimento controllato di porzioni della parete perimetrali, per consentire la penetrazione con getti di acqua ad alta pressione.

Al momento sono impegnati sul posto circa una quarantina di vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate in gran parte del magazzino in cui erano depositati considerevoli quantitativi di prodotti alimentari e di imballaggio.

ul posto, in supporto ai vigili del fuoco, sta giungendo anche un autobotte chirolitrica dell’Associazione di volontariato Gran Sasso d’Italia di Mosciano Sant’Angelo, in aggiunta a quella messa a disposizione dal Comando dell’Aquila, per garantire un rapido rifornimento delle autopompe impiegate nello scenario operativo.

L’intervento di vigili del fuoco proseguirà durante la notte e fino al completo spegnimento del materiale interessato dall’incendio.